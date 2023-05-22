На KazanForum подписали 130 соглашений и меморандумов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» подписали 130 соглашений и меморандумов, сообщили в пресс-службе форума.



Всего на KazanForum прошло шесть двухсторонних конференций: «Россия — Турция», «Россия — Египет», «Россия — Азербайджан», «Россия — Узбекистан», «Россия — Малайзия», «Россия — Иран». Одной из ключевых тем форума стало строительство международного транспортного коридора «Север — Юг», так как мусульманские страны заинтересованы в экспорте и российских сельхозтоваров, и халяльной продукции.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что KazanForum даст толчок взаимодействию России и стран исламского мира. Он подчеркнул, что ни одна из мусульманских стран не ввела санкции против России и не поддержала западные ограничения, что свидетельствует об их надежности в качестве партнеров. Участниками мероприятий форума стали делегаты из 80 стран.

На форуме прошла выставка Russia Halal Expo, на которой представили продукцию представители 11 стран, а в международной ярмарке Russia Halal Market приняли участие более 400 производителей высококачественной халяльной продукции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году в три раза увеличился по количеству участников относительно прошлого года, рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Она отметила, что количество стран-участниц (более 80) говорит об особом интересе к развитию взаимоотношений России и исламских стран.



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Маргарита Головатенко