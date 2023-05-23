В Казани сегодня ожидается сильный ветер и до +29 градусов

Во вторник, 23 мая, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +27..29 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +25 до +30°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, восточный ветер порывами 4—9 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температуры воздуха в республике продолжат расти. Во второй половине семидневки они достигнут +32 градусов. Однако в выходные ожидается снижение температур.



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Татьяна Демина