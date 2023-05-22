Казанская предпринимательница отстояла четырехэтажный самострой на Роторной
Надстройка двух этажей без разрешения
Казанская предпринимательница Минниса Сафина приобрела в феврале 2021 года нежилое двухэтажное строение по ул. Роторной, 1. В здании шла реконструкция, в ходе нее были надстроены два дополнительных этажа. Так что по результатам проверки исполкома города вышло, что помещение стало четырехэтажным. При этом площадь застройки, высота и внешний вид фасадов исходного здания не изменились.
Согласно материалам суда, реконструкция объекта велась без соответствующего разрешения уполномоченного органа. В дальнейшем на реконструированный объект разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не было получено.
Однако, как показала экспертиза, объект соответствует градостроительным, строительным, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Здание угрозу жизни и здоровью граждан не несет.
Тогда Сафина обратилась с иском к исполкому Казани о сохранении нежилого здания в реконструированном состоянии и о признании права собственности на него. Исполком, в свою очередь, не согласившись, обратился к предпринимательнице со встречным иском о признании объекта самовольной постройкой и требованием привести все в соответствие с разрешением на реконструкцию.
Однако суд требования Сафиной удовлетворил и признал право собственности на нежилое четырехэтажное здание за жительницей Казани. Встречный иск исполкома остался без удовлетворения. Причем в апелляции решение первой инстанции устояло, и город подал кассацию.
Кассационная жалоба
Согласно открытым данным, большую часть надстроенного здания арендует под свой супермаркет федеральный ретейлер X5 Retail Group. Также здесь находятся офисы строительной компании, дизайнерской фирмы и других организаций.
В кассационной жалобе город просил отменить решение татарстанского арбитража и апелляционного суда и обязать Сафину привести объект в прежнее состояние.
При этом в качестве обоснования иска привел отсутствие у Сафиной разрешения на строительство. Однако само по себе это обстоятельство не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку, отметил суд.
— В то же время суду необходимо установить, принимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию, — говорится в определении.
Согласно заключению судебной экспертизы, произведенная реконструкция соответствует градостроительным, строительным, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Кроме того, объект соответствует действующим требованиям пожарной безопасности.
— Истец, осуществивший реконструкцию принадлежащего ему здания, обладал правами на земельный участок, допускающими реконструкцию здания, согласно волеизъявлению собственника земельного участка, а из доводов ответчика следует, что спорные объекты являются самовольной постройкой лишь по формальному основанию — при ее создании отсутствовали административные разрешения на строительство, отсутствовал государственный строительный надзор, — следует из постановления.
Таким образом, кассационная инстанция постановила оставить без изменений решения арбитражного суда и постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
вот вам рынок и права собственности вот причина почему мы живем не хорошо любой прыщ любые деньги может требовать
люди отбоярились от произвола. все по закону
теперь бы привлечь за самоуправство тех чинуш которые затеяли тяжьбу три годика принуд работ на поселении всем этим кто иск готовил кто требовал на зону!!! за самоуправство ВО будет хорошо