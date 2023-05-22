Казанская предпринимательница отстояла четырехэтажный самострой на Роторной

Надстройка двух этажей без разрешения

Казанская предпринимательница Минниса Сафина приобрела в феврале 2021 года нежилое двухэтажное строение по ул. Роторной, 1. В здании шла реконструкция, в ходе нее были надстроены два дополнительных этажа. Так что по результатам проверки исполкома города вышло, что помещение стало четырехэтажным. При этом площадь застройки, высота и внешний вид фасадов исходного здания не изменились.

Согласно материалам суда, реконструкция объекта велась без соответствующего разрешения уполномоченного органа. В дальнейшем на реконструированный объект разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не было получено.

Фото: realnoevremya.ru

Однако, как показала экспертиза, объект соответствует градостроительным, строительным, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Здание угрозу жизни и здоровью граждан не несет.

Тогда Сафина обратилась с иском к исполкому Казани о сохранении нежилого здания в реконструированном состоянии и о признании права собственности на него. Исполком, в свою очередь, не согласившись, обратился к предпринимательнице со встречным иском о признании объекта самовольной постройкой и требованием привести все в соответствие с разрешением на реконструкцию.

Однако суд требования Сафиной удовлетворил и признал право собственности на нежилое четырехэтажное здание за жительницей Казани. Встречный иск исполкома остался без удовлетворения. Причем в апелляции решение первой инстанции устояло, и город подал кассацию.



Кассационная жалоба

Согласно открытым данным, большую часть надстроенного здания арендует под свой супермаркет федеральный ретейлер X5 Retail Group. Также здесь находятся офисы строительной компании, дизайнерской фирмы и других организаций.

Фото: yandex.ru/maps

В кассационной жалобе город просил отменить решение татарстанского арбитража и апелляционного суда и обязать Сафину привести объект в прежнее состояние.

При этом в качестве обоснования иска привел отсутствие у Сафиной разрешения на строительство. Однако само по себе это обстоятельство не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку, отметил суд.



— В то же время суду необходимо установить, принимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию, — говорится в определении.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно заключению судебной экспертизы, произведенная реконструкция соответствует градостроительным, строительным, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Кроме того, объект соответствует действующим требованиям пожарной безопасности.

— Истец, осуществивший реконструкцию принадлежащего ему здания, обладал правами на земельный участок, допускающими реконструкцию здания, согласно волеизъявлению собственника земельного участка, а из доводов ответчика следует, что спорные объекты являются самовольной постройкой лишь по формальному основанию — при ее создании отсутствовали административные разрешения на строительство, отсутствовал государственный строительный надзор, — следует из постановления.

Таким образом, кассационная инстанция постановила оставить без изменений решения арбитражного суда и постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

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Елизавета Пуншева