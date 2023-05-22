В Татарстане утвердили меры по повышению качества жизни детей с психическими расстройствами из интернатов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил комплекс мер по повышению качества жизни и соблюдению прав и законных интересов детей с психическими расстройствами, проживающих в специализированных домах-интернатах. Он включает в себя 25 мероприятий.

Первый блок состоит из мероприятий, направленных на организацию предоставления медицинской помощи детям с психическими расстройствами, проживающим в специализированных домах-интернатах. В частности, Минздрав Татарстана проанализирует ее доступность, проведет аналитической учет объемов медпомощи, оказываемой таким несовершеннолетним в государственных медорганизациях, обеспечит проведение ежегодной диспансеризации и так далее.

Второй блок мероприятий посвящен организации реабилитации или абилитации детей-инвалидов, проживающих в домах-интернатах, предназначенных для лиц с психическими расстройствами. В третьем разделе описаны меры по организации предоставления социальных услуг, в том числе дневной занятости, детям, проживающим в специализированных домах-интернатах для граждан с психическими расстройствами.

Четвертый блок мероприятий касается организации предоставления таким детям образования. В частности, предусмотрено повышение квалификации педагогических работников организаций по вопросам обеспечения доступности и качества образования несовершеннолетних, живущих в домах-интернатах для граждан с психическими расстройствами. Охват обучением по таким программам нарастающим итогом в 2023 году должен составить 25%, в следующем — 75%, а в 2025-м — 100%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Пятый блок касается обеспечения защиты прав детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в детских домах-интернатах для граждан с психическими расстройствами. Последний, шестой по счету раздел направлен на координацию деятельности по повышению эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в домах-интернатах для лиц с психическим расстройствами.

В конце прошлого года Кабмин Татарстана официально принял предложение республиканского Минтруда о реализации пилотного проекта «Предоставление социальных услуг по сопровождаемому проживанию инвалидам с психическими расстройствами». Он будет проводиться по 2024 год.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина