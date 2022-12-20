В Татарстане утвердили пилотный проект о помощи инвалидам с психическими расстройствами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана официально принял предложение республиканского Минтруда о реализации пилотного проекта «Предоставление социальных услуг по сопровождаемому проживанию инвалидам с психическими расстройствами». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно постановлению, проект будет реализовываться с 2022 по 2024 год. Заниматься им будет Минтруд Татарстана. А уже 1 февраля 2025 года представители министерства должны отчитаться о проделанной работе.

Финансировать пилотный проект будут за счет республиканского бюджета. Выделять деньги на эти нужды будет Министерство финансов Татарстана каждый год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, «Реальное время» писало, что право на получение социальных услуг по сопровождаемому проживанию имеют инвалиды в возрасте от 18 до 50 лет с психическими расстройствами, принятые на социальное обслуживание в дома-интернаты республики.

Для инвалидов организуют проживание малыми группами (от четырех до семи человек) в отдельных жилых помещениях, находящихся в их собственности или предоставленных им на условиях социального найма, в арендуемых поставщиком социальных услуг специализированных жилых помещениях Госжилфонда при президенте Татарстана.

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Айрат Назипов