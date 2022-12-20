В Татарстане утвердили пилотный проект о помощи инвалидам с психическими расстройствами
Кабмин Татарстана официально принял предложение республиканского Минтруда о реализации пилотного проекта «Предоставление социальных услуг по сопровождаемому проживанию инвалидам с психическими расстройствами». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Согласно постановлению, проект будет реализовываться с 2022 по 2024 год. Заниматься им будет Минтруд Татарстана. А уже 1 февраля 2025 года представители министерства должны отчитаться о проделанной работе.
Финансировать пилотный проект будут за счет республиканского бюджета. Выделять деньги на эти нужды будет Министерство финансов Татарстана каждый год.
Напомним, «Реальное время» писало, что право на получение социальных услуг по сопровождаемому проживанию имеют инвалиды в возрасте от 18 до 50 лет с психическими расстройствами, принятые на социальное обслуживание в дома-интернаты республики.
Для инвалидов организуют проживание малыми группами (от четырех до семи человек) в отдельных жилых помещениях, находящихся в их собственности или предоставленных им на условиях социального найма, в арендуемых поставщиком социальных услуг специализированных жилых помещениях Госжилфонда при президенте Татарстана.
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