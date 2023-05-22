Китаевед сообщил о предстоящем визите Рустама Минниханова в Китай

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов и главы Свердловской и Нижегородской областей посетят КНР в составе российской делегации, которую возглавит премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщил китаевед Николай Вавилов.

— Россия везет в Китай отдельный самолет с бизнесом — главы крупнейших госкорпораций во всех сферах, число желающих принять участие в форуме превысило тысячу человек — напоминает масштабные обмены между Китаем и Советским Союзом начала 50-х годов прошлого века. Ожидается участие не только федерального правительства, госкорпораций и регионов — из заявленных главы Свердловской области, Татарстана и Нижегородской области, — приводит его слова Сибкрай.ru.

Отмечается, что в составе российской делегации значатся вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, а также глава Минкульта Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр транспорта Виталий Савельев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российская делегация будет находиться в Китае 23—24 мая. Как сообщает пресс-служба правительства страны, в Пекине запланированы встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером государственного совета КНР Ли Цяном.

«Реальное время» отправило запрос в пресс-службу раиса Татарстана.

В конце марта в Москве прошли переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний заявил, что отношения между государствами демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития, и рассказал о намерении укреплять координацию между двумя странами.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов