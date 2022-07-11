Казанцам рассказали, на каких пляжах можно купаться

В Казани купальный сезон с 1 июня открылся на пяти городских пляжах: «Озеро Комсомольское», «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Большое Лебяжье», «Озеро Глубокое», и в трех местах отдыха: «Парк Победы», «Озеро Малое Лебяжье» и «Изумрудное». Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома Фердинант Тимурханов.

По состоянию на 1 июля купаться не рекомендуется на пляжах «Нижнее Заречье», «Большое Лебяжье», «Локомотив» из-за несоответствия нормам результатов исследований воды по санитарно-химическим показателям. Также временно непригоден для купания пляж «Озеро Комсомольское» из-за микробиологических показателей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала купального сезона на территории Казани зарегистрировали пять происшествий, в результате которых погибло четыре человека, сообщается на сайте мэрии города.

На прошлой неделе Управление Роспотребнадзора по Татарстану заявило, что в республике гигиеническим требованиям не соответствуют городские пляжи Мензелинска.



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Татьяна Леухина