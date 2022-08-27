«Коммунисты России» выступили за введение четырехдневной рабочей недели

«Коммунисты России» выступили за введение четырехдневной рабочей недели, а также предложили поднимать культурный уровень населения, чтобы граждане могли проводить выходные с пользой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича.

— Вот в СССР 27 августа 1929 года ввели пятидневную неделю вместо семидневной. Это было очень важно... Надо дальше идти. Конечно, мы бы давно... пришли к четырехдневной рабочей неделе... То, что это будет — у меня никогда таких сомнений нет, — сказал он.

По его мнению, страна придет к четырехдневной неделе в 2027 году, «то есть, к очередному юбилею Великой Октябрьской социалистической революции». Он также отметил, что Россия придет к такой форме раньше, чем Европа, потому что отечественная экономика может это позволить.

Глава «Коммунистов России» добавил, что параллельно с введением четырехдневной рабочей недели необходимо также поднимать культурный уровень граждан, чтобы в выходные они «занимались полезными делами, а не бездельем».

Фото: взято из соцсетей — Сергей Малинкович

3 мая председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего.



Он отметил, что отдельные предприятия уже работают по графику четырех рабочих дней вместо пяти — в рамках дистанционной или неполной занятости: «Главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна».

По его словам, для отдельных видов и направлений бизнеса переход к четырехдневной рабочей неделе означает прямое сокращение прибыли.

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Максим Кокунин