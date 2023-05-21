В СК России объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню

В Следственном комитете России объяснили, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали чеченским следователем: поводом стали многочисленные обращения граждан Чечни с просьбой признать их потерпевшими.

— Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими, — сказали в ведомстве.

Вчера правоохранители в Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств.

Добавим, что ранее «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщили, что провокация с осквернением Корана в Волгограде была организована при участии американских спецслужб.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова