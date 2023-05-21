Провокация с Кораном в Волгограде связана с американскими спецслужбами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Провокация с осквернением Корана в Волгограде была организована при участии американских спецслужб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, полицейские в Волгограде вчера задержали мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК России, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей.

— Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни, — сказал источник.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Запад стремился внести раздор между Россией и странами исламского мира. Но, по милости Всевышнего, Россия разрушила столетние планы врагов ислама. Недавние попытки обострения общественной жизни в Иране, Пакистане и Турции — случайны ли они? Это большое испытание для человечества вообще и исламского мира в частности», — сказал член Общественной палаты России Альбир хазрат Крганов, выступая на форуме татарских имамов. По его словам, те, кто раньше выступал против ислама, теперь открыто пытаются дестабилизировать международную обстановку, поддерживая неофашистские режимы и воюя против России. Подробности — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин