Альбир хазрат Крганов: «Запад стремился внести раздор между Россией и странами исламского мира»

«Запад стремился внести раздор между Россией и странами исламского мира. Но, по милости Всевышнего, Россия разрушила столетние планы врагов ислама. Недавние попытки обострения общественной жизни в Иране, Пакистане и Турции — случайны ли они? Это большое испытание для человечества вообще и исламского мира в частности», — сказал член Общественной палаты России Альбир хазрат Крганов, выступая на форуме татарских имамов. По его словам, те, кто раньше выступал против ислама, теперь открыто пытаются дестабилизировать международную обстановку, поддерживая неофашистские режимы и воюя против России. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ислам и наши давние традиции учат нас состраданию»

Сегодня в столице Татарстана состоялся форум татарских имамов, организованный Всемирным конгрессом татар. Десятки муфтиев, имамов и преподавателей обсудили актуальные проблемы международной, российской и региональной повестки.

— Ислам и наши давние традиции учат нас состраданию и взаимопомощи. Многие из вас, уверен, слышали об ужасной трагедии в Юлдусе, одном из 18 татарских сел Курганской области, где недавний пожар унес жизни людей, уничтожил 280 домов, оставив лишь пепелища. Это село вековых традиций, оно было самой богатой татарской деревней области, — именно с этой темы начал свое выступление член ОП РФ Альбир хазрат Крганов.

По его словам, в настоящее время жителям этого населенного пункта требуется помощь. Как рассказал Крганов, в понедельник имамы отправились в это село, чтобы согласовать с местными властями строительство дома для семьи учителей. Мусульмане Чувашии собирают средства и другие муфтияты страны могли бы последовать этому примеру, подчеркнул он.

Говоря об учителях, Крганов отметил еще одну острую проблему, а именно нехватку имамов во многих российских регионах.

— Второй актуальной темой является сохранение нашей религиозной идентичности, о которой мы много говорим. Слава Всевышнему, наибольшее количество мусульманских учебных заведений располагается именно в Татарстане. Однако, к сожалению, выпускники исламских вузов не стремятся отправляться в дальние российские регионы. Во многих обширных районах не хватает имамов, — сказал он.

По его словам, обеспечение молодых богословов уже долгое время является нерешенным вопросом. В то же время представители Средней Азии и Кавказа готовы работать даже без социального пакета. Член ОП призвал обсудить данный вопрос и найти общее решение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Действующие политики коллективного Запада объединили вокруг себя силы зла»

Вместе с этим Крганов затронул и международную проблематику. Как отметил эксперт, с началом специальной военной операции на Украине из общественной повестки исчезла тема терроризма и те, кто раньше выступал против ислама, приписывая ему лишь негативные стороны, стали бороться против России.

— Вы наверняка задумывались, почему с началом СВО «загадочным образом» из мировой повестки исчезла тема так называемых исламистских террористов? Стоит только вспомнить, например, слова экс-госсекретаря США Майка Помпео в 2019 году, что «все мусульмане — потенциальные террористы», или генерала, бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна в 2016 году: «Ислам — это идеология, а не религия и имеет своей главной целью принести страх и террор». Военные кампании США на Ближнем Востоке и в Афганистане... Сейчас высветилась истина о тех, кто приписывал мусульманам терроризм. Теперь исполнители и инициаторы этих человеконенавистнических актов заняты другим — воюют против России. Вспомните цифры: в начале девяностых в Чечне воевали финансируемые государствами-противниками России наемники из 54 стран мира. Сколько их сегодня на Украине?! — заявил он.

По его словам, гибель сотен тысяч людей на войне была и остается для Запада прибыльным бизнесом. Так, как пояснил Крганов, за год военной помощи Киеву акции военно-промышленного комплекса стран коллективного Запада взлетели на 22%, а их капитализация превысила 705 миллиардов долларов, что больше годового бюджета Китая, Германии и Японии.

— По сути, действующие политики коллективного Запада объединили вокруг себя силы зла, все то, что противоречит Божественному замыслу, созданному Всевышним. К нашему большому сожалению, элиты Запада стали сторонниками идеи Иблиса, и наша священная задача — сообща победить его, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Противник пытается вбить клин между людьми, народами, нациями, конфессиями»

Крганов еще раз подчеркнул факт того, что Запад открыто заявляет о своей ненависти к России за ее решимость оставаться верной истинным традициям. По его словам, сегодня в мире «идет война не за территории, а за Божественные установления, за веру против безбожия».

— Запад стремился внести раздор между Россией и странами исламского мира. Но, по милости Всевышнего, Россия разрушила столетние планы врагов ислама. Недавние попытки обострения общественной жизни в Иране, Пакистане и Турции — случайны ли они? Это большое испытание для человечества вообще и исламского мира в частности. Несколько лет назад очередной сенатор США предлагал разрушить Каабу, увидев в ней угрозу. Это не простые заявления, они щупают ситуацию и готовят свои долгосрочные планы. Но мы знаем аят Священного Корана: «Они хитрили (строили козни), и Аллах хитрил (дал им возможность себя проявить), а ведь Аллах — наилучший из хитрецов. И ухищрялись они, и схитрил Аллах. И Аллах — самый хитрый из ухищряющихся!» — сказал он.

По словам Крганова, сегодня Россия держится не столько за счет экономики, которая легко поддается манипуляциям в виде санкционного ограничения, сколько за счет своего внутреннего мира.

— Противник пытается вбить клин между людьми, народами, нациями, конфессиями, используя любые противоречия и сложности. На днях, например, попытались провести акцию сожжения Корана в Волгограде. Они ничего не чураются. Они стремятся разрушить скрепы российского многонационального общества, разрушить его духовные основы. Даст Бог, как и наши славные предки, мы не сломимся! С президентом, который неоднократно цитировал аяты Корана, издал законы в защиту религий, в столе которого лежат священные книги трех религий, с руководителями, которые строят Божьи храмы, помогают нуждающимся, защищают угнетенных, мы пройдем эти испытания. Ибо веруем, что мы на пути Всевышнего, — сказал он.

Председатель ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин добавил, что каждое из событий прошлого года достойно внимания:

— В этом году тем для разговора много, ведь прошлый год был насыщен событиями: празднование 1100-летия принятия ислама, перепись населения, спецоперация на Украине, мобилизация, сотрудничество России с исламскими странами... Каждая из этих тем достойна особого внимания, все они нашли свое отражение в вашей и нашей работе. Согласитесь, в жизни российской уммы больше ощущались позитивные изменения. Например, начался эксперимент с внедрением исламских финансов, после паузы стало возможным вновь совершать хадж, выделен участок под строительство мечети в Москве, были построены новые корпуса для крупнейших мусульманских учебных заведений в Казани, Уфе и Москве, по итогам празднования 1100-летия в стране открыто около 40 мечетей, проведены сотни научных мероприятий... Так держать!



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Максим Кокунин