Президент Черногории назвал вступление в ЕС главным приоритетом для страны

Президент Черногории Яков Милатович после инаугурации заявил, что страна принадлежит к объединенной Европе и готова поддержать все инициативы, ускоряющие ее членство в ЕС.



Еще в апреле Милатович заявил, что официальная Подгорица на 100% продолжит поддерживать политику ЕС и санкции Запада против РФ из-за «агрессии России на Украине». По его словам, от Черногории «нереально ожидать» отказа от признания самопровозглашенной независимости Косово.

В Черногории в апреле этого года прошли президентские выборы. Мило Джуканович, руководивший республикой в разных должностях, потерпел поражение. Экс-президент поздравил нынешнего главу государства Якова Милатовича с победой.

В январе этого года Черногория присоединилась ко всем антироссийским санкциям ЕС, принятым с 14 сентября. В список вошли Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина и Украина, а еще страны европейской зоны свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия).



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Маргарита Головатенко