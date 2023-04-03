В Черногории сменился президент — Мило Джуканович проиграл выборы после 30 лет у власти

В Черногории прошли президентские выборы. Мило Джуканович, руководивший республикой в разных должностях, потерпел поражение. Экс-президент поздравил нынешнего главу государства Якова Милатовича с победой, сообщает «РИА Новости».



По данным НПО «Центр мониторинга и исследований» (CEMI) от наблюдателей с 99,2% участков, Милатович получает 60% голосов, Джуканович — 40%.

Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным ГИК, проголосовал 69,33% избирателей.



— Завершились президентские выборы в Черногории, Черногория сделала свой выбор. Я этот выбор уважаю, поздравляю Якова Милатовича с доверием, которое получил на президентских выборах, желаю ему быть успешным президентом, потому что если будет успешным президентом, это может означать, что и Черногория будет успешной страной и двигаться к своей цели, — заявил Джуканович.

Он также напомнил, что 11 июня предстоят парламентские выборы в республике.

Черногория в январе этого года присоединилась ко всем антироссийским санкциям ЕС, принятым с 14 сентября. В список также вошли Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина и Украина, а еще страны европейской зоны свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия).



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Илина Хакимова