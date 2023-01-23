Восемь стран, включая Украину, присоединились к антироссийским санкциям ЕС

Ко всем антироссийским санкциям ЕС, принятым с 14 сентября, присоединились восемь стран, включая Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления Совета ЕС.



В список вошли страны-кандидаты на прием в ЕС (Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина и Украина), а еще страны европейской зоны свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия).

Указанные страны стабильно поддерживают все санкционные решения ЕС, поскольку кандидаты на вступление обязаны выполнять все внешнеполитические решения ЕС. Они рассчитывают, что это поможет им добиться позитивной оценки Еврокомиссии. Также государства европейской зоны свободной торговли должны следовать всем торговым вводимым ЕС ограничениям, иначе они рискуют стать зоной серого экспорта.

Пока Сербия — единственный кандидат на вступление в ЕС, который последовательно отказывается вводить антироссийские санкции.

Фото: pixabay.com

Санкции против России страны Запада начали вводить после объявления главой государства Владимиром Путиным специальной военной операции.

Историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин оценил, какими могут быть последствия антироссийских санкций для Евросоюза. По его словам, по всей Европе растет разочарование текущей политикой, поскольку ограничения против России европейцам крайне невыгодны.

Ряд стран не поддерживает политику ЕС. Так, почти все граждане Венгрии, принявшие участие в национальных консультациях, высказались за отмену санкций Евросоюза против России. В консультациях, по данным правительства Венгрии, приняли участие более 1,3 млн человек. Голосование проходило в течение двух месяцев и завершилось 15 декабря.

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Маргарита Головатенко