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Китай призвал страны G7 перестать вмешиваться в его дела под предлогом прав человека

19:20, 20.05.2023
Китай призвал страны G7 перестать вмешиваться в его дела под предлогом прав человека
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Странам G7 следует прекратить вмешиваться в дела Китая под предлогом прав человека, сказано в заявлении МИД КНР.

— Дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются сугубо внутренними делами Китая, и Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием «прав человека», — приводит заявление «РИА Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что страны «Большой семерки» должны перестать обвинять Китай в вопросах, которые связаны с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом, и «глубоко задуматься о своей собственной истории и нарушениях прав человека».

Страны-участницы G7 сегодня призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода войск с Украины.

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Маргарита Головатенко
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