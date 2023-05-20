Лидеры G7 обеспокоены проблемой госдолга в некоторых странах

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) обеспокоены проблемой государственного долга, которая существует в некоторых странах, а также сообщили о срочности преодоления долговой уязвимости. Об этом они заявили по итогам саммита в Хиросиме.

— Мы по-прежнему обеспокоены тем, что серьезные трудности для устойчивой долговой ситуации подрывают процесс достижения целей устойчивого развития, — сказано в документе.

Кроме того, «Большая семерка» подчеркивает, что страны с низким и средним уровнем дохода в сравнении с другими государствами непропорционально страдают от глобальных вызовов, организация призвала решать проблему госдолга.

Фото: flickr.com

Помимо всего прочего, лидеры G7 пообещали поддерживать работу по внедрению общей основы для обращения с ним.

На этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти. Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. Байден также заявил, что в случае дефолта репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.



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Илина Хакимова