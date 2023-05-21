Сегодня в Казани ожидается переменная облачность и до +26 градусов
Сегодня, 21 мая, в Казани прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +24 до +26 градусов. В целом по республике прогнозируется от +22 до +27°С.
Отметим, что синоптики прогнозируют юго-восточный, восточный ветер 4—9 м/с, местами порывами до 12 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 22 и 23 мая, воздух прогреется до +24—30 градусов. Дожди маловероятны.
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