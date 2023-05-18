В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до +30 градусов
В Татарстане до конца этой недели сохранится теплая погода. Температуры воздуха продолжат расти и в начале следующей семидневки достигнут +30 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Ночью в пятницу, 19 мая, в Татарстане ожидается от +2 до +7°С, а на западе — 7—12°С. Днем в восточных районах республики прогнозируется от +15 до +20 градусов с небольшими дождями, в западных — до +25°С.
Небольшой дождь местами в восточных районах Татарстана возможен и ночью в субботу, 20 мая. Температуры воздуха составят от +5 до +10 градусов. Днем вероятность осадков небольшая, потеплеет до +19—24 °С.
В воскресенье, 21 мая, в Татарстане установится теплая сухая погода. Ночью ожидается от +4 до +9 градусов, на западе — до +14°С. Днем прогнозируется от +22 до +27°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 22 и 23 мая, воздух прогреется до +24..+30 градусов. Дожди маловероятны.
Напомним, в мае в Татарстане воздух уже прогревался до +30 градусов. В первый день этого месяца в столице республики зафиксировали +30,8°С, что стало рекордным показателем.
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