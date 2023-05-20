Рустам Минниханов осмотрел новое общественное пространство Казанского Кремля — двор Присутственных мест

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел новое общественное пространство — двор Присутственных мест Казанского Кремля, а также оценил помещения, которые задействуют в фестивале «Сияние Кремля». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Уточняется, что он оценил прошедшие работы по благоустройству и озеленению территории двора. Для всех растений здесь предусмотрена система автоматического полива. Чтобы цветы и кустарники были увлажнены, работает система подачи пара. Водоем оснащен системой фильтрации.

После этого он осмотрел объекты общественного питания и их летние террасы, в том числе кафе «Алан Аш», кафе-музей «Татар», ресторан «Чирэм». Далее в ходе осмотра раису представили проекты развития Казанского Кремля, в том числе и выставки в Присутственных местах, запланированные на 2024 год. Также Минниханов ознакомился с ремонтными работами в Спасской башне.

Глава республики предложил активно задействовать новое общественное пространство, а также проводить в нем летние концерты.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, более 230 тысяч человек посетили Казанский Кремль с 25 декабря 2022-го по 8 января 2023 года. Из них 200 тысяч побывали на ярмарке во дворе Присутственных мест.

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Максим Кокунин