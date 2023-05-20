В Казани проходит открытие мемориальной доски, посвященной изданию первого тиража Корана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани проходит торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь издания в 1803 году первого тиража Корана. Мероприятие началось в 8.30 во дворе главного здания Казанского федерального университета (КФУ).

Отметим, что в церемонии принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов, а также председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин и муфтий ДУМ республики Камиль хазрат Самигуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Текст Корана в двух и десяти томах напечатан в Азиатской типографии, сейчас это часть восточного крыла главного здания КФУ. Книгу удалось издать на средства татарского издателя и содержателя типографии Габдельгазиза Бурашева при участии наборщиков-татар.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Событие заложило основу традиции массового печатания Корана в Казани, который позднее получил известность как «Казан басмасы». Это первое печатное издание Корана в мусульманском мире, получившее научно-богословское признание и соответствовавшее стандарту «ар-Расм аль-Усмани». До этого Коран печатался в Европе и в Санкт-Петербурге.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в январе прошлого года в столице Татарстана начали писать новое издание Корана, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Написание одной страницы занимает два дня. С учетом проверки текста на работу уйдет не менее двух лет.

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Максим Кокунин