ЦВР Приволжского района Казани занял 2-е место во Всероссийском конкурсе «Арктур»

Фото: предоставлено ЦВР Приволжского района

В Санкт-Петербурге завершился VIII Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур», проходящий при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Организатором конкурса выступает Общероссийский профсоюз образования.

Казанский центр внешкольной работы Приволжского района завоевал диплом победителя 2-й степени в номинации «Программа развития образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования детей».

Фото: Ирина Хакимова

Отметим, что жюри высоко оценило уровень представленного материала среди номинантов — учреждений дополнительного образования со всей России. Конкурс прошел в РГПУ им. А.И. Герцена.

В конкурсе участвовали свыше 250 представителей учреждений дополнительного образования — представители 78 субъектов Российской Федерации. Одна из главных целей конкурса — сохранение уникальности и совершенствование системы дополнительного образования детей в России, а также повышение статуса педагогов и роли образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей в воспитании, обучении и творческом развитии личности ребенка.

Напомним, в России со 2 марта открылся год педагога и наставника. На протяжении года будут рассматриваться вопросы социального статуса учителей, улучшения условий их труда, преподавания общественно значимых дисциплин, наставничества и технического состояния учреждений образования.

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Илина Хакимова