Турпоток в Россию из исламских стран растет ежегодно на 15%, во многом благодаря Татарстану

Фото: кадр видео/ТНВ

На KazanForum за одним столом представители туризма России и половины исламского мира обсудили совместные перспективы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— В 2023 году, по оценкам экспертов, количество поездок россиян в страны ближнего востока вырастет в 1,5 раза и составит больше двух миллионов человек. Но у нас Казань посещает в год больше человек, поэтому мы видим огромный нереализованный потенциал, — рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Раньше Россия ориентировалась на европейского туриста, но в последние 3 года западных гостей стало меньше. Зато на 15% ежегодно растет турпоток из стран исламского мира. Во многом — благодаря Татарстану.

По словам участников сессии, мешают формальные преграды — отсутствие прямых авиарейсов и логистика.

Сегодня Россия и Иран уже подписали меморандум о сотрудничестве. Интерес населения к поездкам по России и Ирану взаимно увеличивается. После восстановления регулярного прямого авиасообщения турпоток практически вернулся к допандемийным показателям. По итогам прошлого года Иран посетили более 22 тысяч россиян, а Россию — более 20 тысяч иранцев.

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Маргарита Головатенко