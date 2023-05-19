Россия и Иран подписали соглашение о взаимопонимании в сфере туризма на KazanForum

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Соглашение о взаимопонимании в сфере туризма заключили сегодня Россия и Иран. Меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие взаимодействия, увеличение турпотока между странами за счет содействия созданию новых инновационных туристских продуктов, обмена опытом по развитию и продвижению всех видов туризма и участию в международных туристских мероприятиях.

Документы на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» подписали замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и замминистра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Алиасгар Шалбафиян Хоссейн Абади.

Интерес населения к поездкам по России и Ирану взаимно увеличивается. После восстановления регулярного прямого авиасообщения турпоток практически вернулся к допандемийным показателям. По итогам прошлого года Иран посетили более 22 тысяч россиян, а Россию — более 20 тысяч иранцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Два года назад Россия и Иран подписали соглашения о безвизовых групповых туристических поездках граждан. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян (до 50 человек на срок до 15 дней), направлен иранской стороне в январе. По информации посольства Ирана, аналогичный список сформирован их стороной, ожидается его получение, чтобы как можно быстрее запустить туристический обмен.

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

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Айрат Назипов