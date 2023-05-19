Из Набережных Челнов в Узбекистан будут поставлять бытовую технику

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Челнинский Haier Electrical Appliances Rus будет поставлять в Узбекистан бытовую технику. Соответствующее соглашение на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» подписали гендиректор татарстанской компании Чженьхуа Сунь и владелец розничной сети «Гудзон» Умидбек Ваисов.

Челнинская компания начнет поставлять за границу холодильники, стиральные машины, морозильные камеры, лари, бонеты.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы приглашаем участников, экспертов и гостей форума.

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Айрат Назипов