Новости бизнеса

19:16 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Из Набережных Челнов в Узбекистан будут поставлять бытовую технику

14:36, 19.05.2023
Из Набережных Челнов в Узбекистан будут поставлять бытовую технику
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Челнинский Haier Electrical Appliances Rus будет поставлять в Узбекистан бытовую технику. Соответствующее соглашение на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» подписали гендиректор татарстанской компании Чженьхуа Сунь и владелец розничной сети «Гудзон» Умидбек Ваисов.

Челнинская компания начнет поставлять за границу холодильники, стиральные машины, морозильные камеры, лари, бонеты.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы приглашаем участников, экспертов и гостей форума.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок