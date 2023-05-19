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На KazanForum предложили провести в столице Татарстана первые юношеские Исламские игры

13:40, 19.05.2023
На KazanForum предложили провести в столице Татарстана первые юношеские Исламские игры
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Экс-депутат Госдумы, президент Олимпийского совета Татарстана Марат Бариев заявил, что Казань хотела бы принять первые юношеские Исламские игры. Город в качестве площадки проведения мероприятия он предложил на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

В соревновательную программу первых юношеских Исламских игр предлагается включить 21 вид спорта, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» открылся в Татарстане 18 мая. Впервые он проходит в статусе федерального. Для участия в нем прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира.

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Татьяна Демина
Спорт Татарстан Бариев Марат Мансурович

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