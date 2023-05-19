Максут Шадаев: только 20% руководителей предприятий реально знают о своих проблемах с безопасностью

Фото: realnoevremya.ru/Людмила Губаева

На вопрос о том, какой процент российских компаний реально оценивает уровень проблем кибербезопасности на своем предприятии, глава Минцифры России Максут Шадаев ответил, что «максимум — каждый пятый».

Обсуждая вопросы отрасли кибербезопасности в России, министр цифрового развития страны признал, что в этом смысле ИТ-отрасль сейчас живет в условиях кибервойны, а значит, неправильно было бы говорить, что все хорошо. Честно признавать существующие проблемы — главное условие дальнейшего развития. По его мнению, в ближайшем будущем уровень атак вырастет, это надо признавать.

Рассуждая во время пленарной сессии форума Positive Hack Days, который сейчас проходит в Москве, Максут Шадаев заявил, что надо готовиться к худшему, ситуация становится драматичнее. При этом идет эволюция — «либо ты спрогрессируешь, либо пострадаешь».

— Думаю, здесь другого варианта нет. Мы выйдем из этой ситуации более защищенными, с другой культурой безопасности. Произойдут структурные изменения. Отрасль растет, я смотрю на ситуацию с оптимизмом, — сказал Максут Шадаев.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Как рассказывал Антон Кузьмин, руководитель центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART, все инциденты с информационной безопасностью связаны с проникновением хакеров в инфраструктуру предприятия. Первый канал, через который хакеры способны проникнуть в нее, — различные интернет-сервисы.

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Людмила Губаева