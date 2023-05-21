Сахар в Татарстане за три года подорожал почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 2020 года сахар-песок подорожал почти в два раза, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. На 10 мая этого года средняя цена одного килограмма составила 59,04 рубля.

На 12 мая 2020 года она фиксировалась на уровне 33,88 руб./кг. Таким образом, за три года средняя цена увеличилась на 74%, или 25,16 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, в начале 2023 года сахар в Татарстане подешевел на 3%. Средняя цена одного килограмма на 9 января составила 57,27 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина