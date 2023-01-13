В начале января в Татарстане подешевели соль, сахар и чай

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале 2023 года в Татарстане подешевели говядина, свинина, сахар-песок, черный байховый чай, гречка, соль, вареная и копченая колбаса. Также снизились средние цены на сливочное и подсолнечное масло.

Черный байховый чай в начале года подешевел в республике на 10,3%. Средняя цена на 9 января составила 933,45 рубля за килограмм.

Сахар-песок подешевел на 3%, до 57,27 руб./кг. Средняя цена одного килограмма соли снизилась на 2,27%, до 13,76 рубля, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Также в республике подешевели хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, куры (кроме куриных окорочков), сосиски и сардельки, мороженая неразделанная рыба, маргарин, пшено, сметана, печенье, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель, пшеничная мука. Минимально снизились средние цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности и куриные яйца.

Среди подорожавших в Татарстане в начале года продуктов свежие огурцы и помидоры, бананы, баранина и яблоки. Также выросли средние цены на большую часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор — на картофель, свежую белокочанную капусту, репчатый лук и столовую свеклу.

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Татьяна Демина