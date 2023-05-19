На KazanForum прокуроры России обсудили расширение сотрудничества с коллегами из Азербайджана и Таджикистана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» начал работу стенд Генпрокуратуры России. За первые часы работы его посетили более 50 гостей и участников форума из разных стран мира.

В рамках форума состоялись двусторонние встречи российских прокуроров с делегациями генеральных прокуратур Азербайджана и Таджикистана. Стороны обсудили вопросы расширения и укрепления сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе в рамках реализации договоренностей, ранее достигнутых генпрокурором России Игорем Красновым с зарубежными коллегами.

На форуме желающий может получить ответы на вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения, в том числе в электронном виде.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.



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Айрат Назипов