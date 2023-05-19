Заместитель генсека HIB: потенциал экспорта услуг между Россией и Турцией составляет более $100 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Потенциал экспорта услуг между Россией и Турцией составляет более ста миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Союза экспортеров услуг (HIB) Узеир Ишик в ходе пресс-конференции «Экономические отношения между Турцией и Россией и экономический потенциал турецких участников на выставке Russia Halal Expo».

Как рассказал Ишик, Союз экспортеров включает в себя таможенные услуги, а также помощь экономике страны. Также в качестве примера спикер привел страхование здоровья, сферу TV, киноиндустрию, образование и технологии.

— Все похожие услуги, которые включают в себя помощь экономике, оказываются Союзом экспортеров услуг. Как вы посещаете нас в сфере туризма, например в Анталии, так и мы учимся в татарских и российских университетах. Услуги экспортеров всегда увеличивают потенциал дружбы между странами. У России и Турции такой потенциал составляет более ста миллиардов долларов. Чтобы словить этот шанс, существует самый потенциальный сектор — это услуги. Дружба между странами и братьями из Татарстана и Турции достигнет этих целей в самые кратчайшие сроки, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, позавчера в агропромышленном парке «Казань» открылась выставка халяль-продукции Russia Halal Мarket. Она организована в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Напомним, в выставке Russia Halal Market принимают участие 400 экспонентов, в том числе из Ирана, Турции и Сенегала. Акцент сделан на производителей из Татарстана.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» проходит в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

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Дарья Пинегина, Максим Кокунин