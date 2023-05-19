На въезде в Казань со стороны аэропорта наблюдается 4-километровая пробка — там разбилась легковушка
В Казани на Оренбургском тракте наблюдается серьезная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора составляет чуть больше 4 километров.
Также в середине пробки произошла серьезная авария. По данным «Реального времени», на дороге разбилась легковушка. У нее сильно повреждена передняя часть.
О пострадавших пока информации нет.
На прошлой неделе на выезде из Казани в сторону аэропорта образовалась пробка длиной в 3 километра. Виной тому стали две аварии.
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