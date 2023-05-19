На въезде в Казань со стороны аэропорта наблюдается 4-километровая пробка — там разбилась легковушка

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани на Оренбургском тракте наблюдается серьезная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора составляет чуть больше 4 километров.

Также в середине пробки произошла серьезная авария. По данным «Реального времени», на дороге разбилась легковушка. У нее сильно повреждена передняя часть.

О пострадавших пока информации нет.

Фото: «Яндекс.Карты» (скриншот)

На прошлой неделе на выезде из Казани в сторону аэропорта образовалась пробка длиной в 3 километра. Виной тому стали две аварии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов, Дарья Пинегина