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На въезде в Казань со стороны аэропорта наблюдается 4-километровая пробка — там разбилась легковушка

09:37, 19.05.2023
На въезде в Казань со стороны аэропорта наблюдается 4-километровая пробка — там разбилась легковушка
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани на Оренбургском тракте наблюдается серьезная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора составляет чуть больше 4 километров.

Также в середине пробки произошла серьезная авария. По данным «Реального времени», на дороге разбилась легковушка. У нее сильно повреждена передняя часть.

О пострадавших пока информации нет.

Фото: «Яндекс.Карты» (скриншот)

На прошлой неделе на выезде из Казани в сторону аэропорта образовалась пробка длиной в 3 километра. Виной тому стали две аварии.

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Айрат Назипов, Дарья Пинегина
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