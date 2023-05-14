На выезде из Казани из-за двух ДТП образовалась трехкилометровая пробка
На выезде из Казани в сторону аэропорта образовалась пробка длиной в 3 километра. Виной тому стали две аварии.
Согласно комментариям в сервисе «Яндекс.Карты», движение затруднено на всех полосах.
Общая ситуация на дорогах в городе оценивается в 2 балла.
Напомним, вечером в пятницу, 5 мая, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. По состоянию на 18 часов они достигли 9 баллов.
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