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На выезде из Казани из-за двух ДТП образовалась трехкилометровая пробка

14:17, 14.05.2023
На выезде из Казани из-за двух ДТП образовалась трехкилометровая пробка
Фото: скриншот

На выезде из Казани в сторону аэропорта образовалась пробка длиной в 3 километра. Виной тому стали две аварии.

Согласно комментариям в сервисе «Яндекс.Карты», движение затруднено на всех полосах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Общая ситуация на дорогах в городе оценивается в 2 балла.

Напомним, вечером в пятницу, 5 мая, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. По состоянию на 18 часов они достигли 9 баллов.

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Елизавета Пуншева
ПроисшествияАвто Татарстан

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