Сергей Федоров второй год подряд признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Фото: кадр трансляции

Сергея Федорова второй год подряд признали лучшим тренером сезона в КХЛ, об этом стало известно в ходе церемонии закрытия сезона.

53-летний тренер завоевал приз «Лучший тренер сезона» второй раз подряд. Он возглавил московский клуб в 2021 году, когда не имел тренерского опыта. В минувшем сезоне ЦСКА выиграл плей-офф КХЛ, завоевав трофей во второй раз подряд. Главный тренер армейцев выиграл приз «Лучший тренер сезона» в третий раз — в 2016 году награду получил Дмитрий Квартальнов.

Будучи игроком, Федоров трижды выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). В 1994 году он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в 2017 году Федоров вошел в число 100 лучших игроков в истории НХЛ. Серебряный (1998) и бронзовый (2002) призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира (1989, 1990, 2008). В 2016 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея в категории «игрок».

Фото: кадр трансляции

На приз «Лучший тренер сезона» претендовали Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Игорь Ларионов («Торпедо»). В истории КХЛ дважды лучшим тренером сезона признавался Билялетдинов (2009-й, 2018-й). Рекорд — у Олега Знарка, выигравшего приз четырежды (2010-й — как главный тренер ХК МВД), (2012-й, 2013-й — московское «Динамо»), (2017-й — СКА).

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Маргарита Головатенко