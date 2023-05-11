Главный тренер «Ак Барса» вошел в тройку претендентов на приз лучшему тренеру КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов вошел в финальную тройку претендентов на награду лучшему тренеру минувшего сезона в КХЛ. Еще два тренера, составивших тройку, — Игорь Ларионов из нижегородского «Торпедо» и Сергей Федоров из ЦСКА, сказано в сообщении лиги.



Победителя объявят и наградят на церемонии закрытия сезона, которая пройдет 18 мая.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в конце декабря 2022 года. Под его руководством команда заняла первое место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила в серии ЦСКА со счетом 3:4.

Сергей Федоров из ЦСКА завоевал главный трофей КХЛ второй сезон подряд, Игорь Ларионов из «Торпедо» дебютировал в КХЛ как тренер и привел команду к 1/4 финала плей-офф, в котором нижегородцы уступили петербургскому СКА (0:4).

Билялетдинов комментировал победу «Ак Барса» над ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Наставник рассказал, что игра была «боевой и хорошей».

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Маргарита Головатенко