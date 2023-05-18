Ректор КФУ предложил создать Сетевой университет стран ОИС
Ректор КФУ Ленар Сафин на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» предложил создать Сетевой университет стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает пресс-служба университета.
Ректор отметил, что вуз имеет многолетний опыт работы в таких консорциумах, как Сетевой университет ШОС и Сетевой университет СНГ:
— Сейчас мы находимся на ответственном этапе развития. Мы готовы к новым перспективным формам сотрудничества и, учитывая взаимный интерес, предлагаем создание на сетевых распределенных принципах совместного открытого научно-образовательного университета, в который бы вошли заинтересованные ведущие университеты Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества.
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