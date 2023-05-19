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Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов

06:30, 19.05.2023
Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 19 мая, в Казани ожидается переменная облачность без дождей. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем воздух в Казани прогреется до +22—24 градусов. В целом по республике ожидается до +25°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 5—10 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели. Температуры воздуха продолжат расти и в начале следующей семидневки достигнут +30 градусов

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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