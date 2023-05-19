Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов
В пятницу, 19 мая, в Казани ожидается переменная облачность без дождей. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем воздух в Казани прогреется до +22—24 градусов. В целом по республике ожидается до +25°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 5—10 м/с.
Теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели. Температуры воздуха продолжат расти и в начале следующей семидневки достигнут +30 градусов
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым