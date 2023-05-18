РКБ Татарстана подписала соглашения о сотрудничестве с клиникой и институтом из Узбекистана

Фото: пресс-служба РКБ

На площадке Международного экономического форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» представители Республиканской клинической больницы Татарстана заключили соглашения о сотрудничестве с образовательным и медицинским учреждениями Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба РКБ, договоры подписаны со Специализированной детской хирургической клиникой Самаркандского государственного медицинского университета и Ташкентским педиатрическим медицинским институтом Узбекистана.

Детали соглашения пока неизвестны.

Фото: пресс-служба РКБ

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

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Айрат Назипов