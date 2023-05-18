За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 25 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Всего на 18 мая в Татарстане зарегистрировано 205 682 случая COVID-19.



Напомним, власти России приняли решение публиковать оперативные данные по коронавирусу раз в неделю, а не ежедневно, как это было с 2020 года. Последняя информация о заболеваемости представлена на 12 часов 15 мая. Данные обновят 23 мая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Решение приняли спустя некоторое время после объявления ВОЗ об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. С ним глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая.



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Айрат Назипов