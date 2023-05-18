В Татарстане на ремонт детских лагерей потратят около 14 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На ремонт восьми лагерей и одного туристско-краеведческого лагеря потратят 13,6 млн рублей. Деньги на это выделит муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики Казани «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял».

Из всего списка только три детских лагеря расположены в Казани. Это детский оздоровительный лагерь им. Гагарина (ул. Горьковское шоссе, д. 164а), «Спутник» (жилой массив Кадышево, ул. Советская, д. 108) и «Заречье» (пос. Залесный, Горьковское шоссе, 103).

Все остальные объекты, подлежащие ремонту, расположены рядом с городом:

ДОЛ «Березка», Зеленодольский район Татарстана (Красно-Октябрьское лесничество, квартал №81);

ДОЛ «Бригантина», Пестречинский район (на правом берегу р. Меша);

ДОЛ «Нармонка», Лаишевский район (с. Нармонка);

ДОЛ «Молодежный», Высокогорский район (пос. Березовка);

ДОЛ «Пионерия Татарстана», Лаишевский район (пос. Орел);

туристско-краеведческий лагерь «Юнитур», Лаишевский район (Матюшинское участковое лесничество, квартал №38).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Согласно документации, исполнитель будет менять полы, стены, потолки, кровлю, фасад и так далее. Также ему предстоит заняться покраской, электротехническими работами, ремонтом крыльца и уличной беседки. Все работы нужно завершить до 15 декабря 2023 года.

Напомним, в Казани летом для школьников организуют работу 12 муниципальных лагерей. В них проведут 85 профильных смен для более 15 тысяч детей. Стоимость путевки в муниципальный лагерь составит 9—13 тысяч рублей за 18-дневную смену. Остальную часть — около 16 тысяч — выделят из бюджета Татарстана. Бесплатными остаются путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Айрат Назипов