В казанских лагерях летом отдохнут более 15 тысяч школьников

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани летом для школьников будут работать 12 муниципальных лагерей. Организуют 85 профильных смен для более 15 тысяч школьников, рассказала на «деловом понедельнике» председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.

— Самое массовое направление — спортивно-оздоровительное, в рамках которого в лагеря едут воспитанники спортивных школ Казани и других учреждений дополнительного образования. Это так называемая организованная группа детей, — сообщила она.

Стоимость путевки в муниципальный лагерь составит 9—13 тысяч рублей за 18-дневную смену. Остальную часть — около 16 тысяч — выделят из бюджета Татарстана. Бесплатными остаются путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Скриншот трансляции

— Детям из семей мобилизованных в лагерях центра «Ял» путевки будут предоставляться в первоочередном порядке в рамках выделяемой квоты, — рассказала Алия Загидуллина. Заявки по квоте принимаются до 15 мая.

Напомним, этим летом Министерство образования и науки Татарстана отправит в детские оздоровительные лагеря более 1,2 тысячи школьников. Все они участники межрегиональных смен и форумов, большая часть которых направлена на речевую практику по татарскому языку. Общая стоимость организации их отдыха оценивается в 16,8 миллиона рублей, которые планируется выделить из республиканского бюджета.



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Татьяна Демина