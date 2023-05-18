В 2023 году Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию на 77%

В апреле 2023 года экспорт автомобилей из Японии в России увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные, обнародованные министерством финансов страны.

Объем экспорта мотоциклов и автоциклов в отчетный период вырос на 86,4%, цветных металлов — на 350%, изготовленной резины — на 208%.

Также вырос экспорт по таким позициям, как аудио- и видеоаппаратура (на 51,8%). Экспорт изделий из стали и железа упал по сравнению с апрелем 2022 года на 97,9%, а экспорт бумаги и бумажных изделий упал на 34,6%.



В целом экспорт из Японии в Россию в апреле этого года вырос на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен ($246,17 миллиона), сообщает «РИА Новости».

Агентство Kyodo в конце апреля сообщило, что представители стран G7 обсуждают введение практически полного запрета на экспорт товаров в Россию. Однако позже Евросоюз и Япония выступили против инициативы США о полном запрете экспорта в РФ, назвав этот шаг невозможным.



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Илина Хакимова