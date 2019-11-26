Верховный суд Татарстана поправил приговор банкиру Евгении Даутовой

Фото: "Реальное время"

Не стал заменять реальное наказание условным экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой сегодня Верховный суд Татарстана. О таком смягчении апелляционную инстанцию просили и защита, и гособвинение, передает с заседания журналист «Реального времени».



Возражала против условного срока лишь представитель потерпевшего АСВ Татьяна Савельева.

В итоге апелляционная тройка постановила: наказание Даутовой оставить в силе, но пересчитать срок ее нахождения под домашним арестом в старой редакции — день домашнего ареста за день лишения свободы.

На заседании суда Евгения Даутова призналась — «не оценила экономические и политические риски» при поддержке проекта «КЗСК-Силикон». «Корыстных целей я не имела, невозвратные кредиты и займы не выдавала — за ними стоит серьезный имущественный комплекс», сообщила она.

Напомним, 3 июня этого года Вахитовский суд Казани приговорил Даутову к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребления полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности с ущербом для банка и кредиторов в 2,9 млрд рублей.

Вину в этих преступлениях банкир еще на следствии полностью признала, однако настаивала — ее действия были направлены на спасение стратегического проекта «КЗСК-Силикон», финансирование которого свернул инвестор — Внешэкономбанк. Дело экс-главы «Спурта» рассматривалось в особом порядке.