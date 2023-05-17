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Маткапитал разрешат тратить на покупку жилья по исламскому банкингу

21:58, 17.05.2023
Маткапитал разрешат тратить на покупку жилья по исламскому банкингу
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Материнский капитал планируют разрешить использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга, поправки в законопроект уже подготовлены и согласованы, сообщил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Принципиально вопрос согласован, мы уже договорились со всеми согласующими институтами о том, что материнский капитал будет использоваться в том числе в исламских инструментах для покупки жилья, — сказал он.

Аксаков добавил, что в июне закон планируют принять во всех чтениях. Рассчитывается, что он начнет действовать уже с 1 июля.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансы Татарстан

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