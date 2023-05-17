Амир Мифтахов подписал соглашение с «Ак Барсом» на два года
Хоккеист Амир Мифтахов принял квалификационное предложение казанского «Ак Барса», сообщает пресс-служба клуба.
Воспитанник «Ак Барса» подписал новое соглашение, оно рассчитано на два года.
Экс-форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков перейдет в клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Контракт подписан на два года.
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Маргарита ГоловатенкоСпортХоккей Татарстан
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