Группа «Моя Мишель» выступит на спортивном фестивале в экстрим-парке «Урам»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Музыкальная группа «Моя Мишель» выступит в казанском экстрим-парке «Урам» на Всероссийском спортивном фестивале «Движение первых», который пройдет 19—20 мая, сообщает пресс-служба регионального отделения движения.



Для участников фестиваля организуют программу: мастер-классы, встречи со спортсменами, тренировки.

19 мая казанцы и гости города смогут научиться играть в регби и фиджитал-футбол, кастомизировать одежду и обувь, диджеить. В этот же день состоятся встречи с чемпионом мира WCSA Иваном Шпедтом и мастером спорта по художественной гимнастике Дилярой Ялалтыновой.

20 мая будут мастер-классы по игре на укулеле, езде на самокатах, скейтбордах, квадроциклах. Также участников научат рисовать граффити. Группа «Моя Мишель» выступит на большой сцене в 18.00. Они исполняют песни в стилях синти-поп и поп-рок. Среди их хитов — «Пташка», «Снегири» и «Зима в сердце».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Кроме того, пройдут финалы всероссийских соревнований «Веселые старты», «Игра отважных» и «Сила первых». Также можно увидеть зрелищные катания в экстрим-зоне.

Одним из почетных гостей фестиваля станет телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Маргарита Головатенко