Соцпакет, стабильность и доход: ЧОП «Кеннард» приглашает на работу

Фото: «Реальное время»

ЧОП «Кеннард» приглашает на работу охранников, старших охранников ГБР и водителей — охранников ГБР. Лучшие из лучших в охранном деле требуются сразу в двух городах — Казани и Нижнекамске.

Будущим сотрудникам ЧОП предоставляет официальное трудоустройство, полный соцпакет, а также дополнительные выплаты и бонусы. Рабочий график и место также можно подобрать под себя: ночные 12-часовые смены 2/2 и суточная работа сутки через трое. Заработная плата от 25 000 рублей в зависимости от сложности работы объекта.

Контактная информация:

Тел.: +7 (843) 537-88-42, +7 (843) 537-88-43, +7 (919) 622-53-85 (отдел кадров) — г. Нижнекамск.

www.kennard.ru

Также приглашают на работу начальника отдела организации службы — штаба. Полная занятость, график работы 8 часов 5/2, заработная плата 63 800 рублей.

Контактная информация:

Тел.: +7 (843) 537-88-42, +7 (843) 537-88-43, +7 (987) 230-06-80, www.kennard.ru

Система пультовой охраны от ЧОП «Кеннард» — это еще и самый экономически выгодный, надежный и востребованный способ защиты охраняемых объектов от попыток взлома, проникновения посторонних лиц, а также пожаров и потопов. Стоимость услуг от 1 500 руб./месяц. В эту сумму входит незамедлительное реагирование вооруженной ГБР на сигналы «Тревога» и техническое обслуживание сигнализации.

Контактная информация:

Тел.: +7 (843) 537-88-42, +7 (843) 537-88-43, www.kennard.ru

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