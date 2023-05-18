Казань потратила 330 тысяч рублей на концерт группы из Дагестана на открытии летнего сезона в парках

Фото: скриншот клипа группы «Нееет, ты что»

На проведение концерта музыкальной группы «Нееет, ты что» на открытии летнего сезона в парках Казани потратили 330 тысяч рублей, выяснило «Реальное время». Профинансировали их выступление из городского бюджета.

Выступление группы «Нееет, ты что» продлится как минимум полчаса. Артисты должны оказать услуги на высоком профессиональном уровне.

Почти треть суммы — 99 тысяч рублей — Дирекция парков и скверов Казани должна была выплатить в течение пяти дней после подписания договора. Остальную сумму — 231 тысячу рублей — она направит в течение недели с даты подписания акта оказанных услуг.



Выступление группы из Дагестана «Нееет, ты что» на открытии летнего сезона в казанских парках 15 мая анонсировала руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова. Мероприятие пройдет 19 мая в Горкинско-Ометьевском лесу.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Группа «Нееет, ты что» состоит из двух человек — Рамазана Маллаева и Расула Махалиева. Они исполняют музыку в стилях джаз-хоп, фанк и экспериментальный рок.

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Татьяна Демина