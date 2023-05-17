В Буинском районе Татарстана на рабочего упал мешок с удобрениями весом 900 кг — возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СК России по Татарстану

В Буинском районе Татарстана возбудили уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) из-за гибели рабочего. В результате трагедии погиб 60-летний механизатор.

Инцидент произошел в поле у села Кильдуразы. Как считает следствие, при проведении разгрузочных работ на мужчину упал мешок с минеральными удобрениями весом 900 кг. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СК России по Татарстану

На прошлой неделе в Кайбицком районе Татарстана произошел несчастный случай — во время работ на производственной базе глыба щебеночно-песчаной смеси упала с высоты более 7 метров на одного из рабочих. Он получил тяжелые травмы.

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Айрат Назипов