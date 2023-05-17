За месяц татарстанцы отправили свыше 6 300 заявок на портал «Народный контроль»

За месяц татарстанцы отправили свыше 6 300 заявок на портал «Народный контроль». Причем более половины — от жителей Казани и пригорода. «Реальное время» рассказывает, на что жители республики указывали властям в последний месяц весны.

Так, жители казанского ЖК «Салават купере — 1» просят власти о создании парка или сквера для прогулок. Для этого есть большой пустырь, отмечает автор заявки. Эту просьбу поддержали более 350 человек, под обращением они оставили несколько десятков комментариев.

В ответ на просьбу столичное Управление архитектуры и градостроительства сообщило, что в марте 2021 года «была согласована концепция развития центрального парка в жилом комплексе «Салават купере», при этом ведомство не уточнило, когда концепция будет реализована. Теперь заявка имеет статус решенной. Однако этот ответ получил негативную оценку жителей.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Жители Набережных Челнов, проживающие в 64-м комплексе, жалуются на отсутствие дороги. Как говорится в заявке, они вынуждены объезжать 65-й комплекс, чтобы попасть домой. Заявку поддержали более полусотни человек. Однако между самими жителями домов 64-го комплекса под обращением развернулся спор.

На жалобы Управление архитектуры, градостроительного и жилищного строительства Набережных Челнов ответило, что «благоустройство территории указанных в обращении домов выполнено в соответствии с утвержденным проектом планировки».

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Жители Альметьевска на ул. Тельмана просят у властей обустроить детскую площадку и завезти на нее песок. По словам жильцом, дома ввели в эксплуатацию еще 30 лет назад, и за все это время на этой территории появились только футбольное поле и баскетбольная площадка.

В ответ на просьбу исполком Альметьевского района сообщил, что «работы запланированы». Контрольный срок исполнения заявки истечет 25 мая.

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Неравнодушные казанцы также вновь обратили внимание на разрушающийся фасад карниза у Дома профессора Карла Фукса на ул. Московской и просят привести старинный особняк в порядок.



Как сообщил в ответе республиканский Комитет по охране ОКН, по факту несоблюдения собственником требований к сохранению, содержанию и использованию объекта, в 2022 году Комитетом было инициировано соответствующее обращение в его адрес.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

«На сегодняшний день собственник заинтересован в проведении ремонтных работ на фасаде объекта культурного наследия и проинформирован о необходимости разработки научно-проектной документации. Так, Комитетом в адрес правообладателя выдано задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», — уточнило ведомство.

Таким образом, в мае граждане жаловались в основном на плохое состояние дорог и проблемы в организации дорожного движения, благоустройство дворов, нехватку парков и скверов. Подробнее о том, на что еще татарстанцы указывали властям в последний месяц весны — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова