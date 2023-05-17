В Зеленодольское начались переговоры по поводу строительства арендного жилья для работников предприятий ОПК

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Зеленодольске начались переговоры по поводу строительства арендного жилья для специалистов оборонных предприятий: Зеленодольского завода им. Горького, «ПОЗИСа» и других, рассказал один из топ-менеджеров татарстанского ОПК. Он отметил, что с ростом гособоронзаказа возникла острая потребность в привлечении дополнительных кадров, но закрыть десятки новых вакансий не получается.

Госжилфонд при президенте РТ и работодатели пока расходятся в вопросе стоимости аренды квартир для работников, из-за чего затягивается выделение муниципального земельного участка.

В частности, предприятия судостроительной корпорации «Ак Барс» призывают ГЖФ предоставлять жилье на льготных условиях. Планируется, что уже сегодня после встречи предприятий с руководством фонда в исполкоме Зеленодольска стороны смогут достигнуть компромисса.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По словам нашего источника, обсуждается строительство трех высотных домов, однако из-за разногласий процесс пока приостановился, администрация Зеленодольского района не может определиться с предоставлением земельного участка под будущую застройку.

ГЖФ предлагает сначала передавать жилье в аренду на 5 лет, а затем предоставлять право выкупа. А зеленодольские предприятия выступили с предложением строить жилье эконом-класса (типа общежития/малосемейки), чтобы сделать арендную плату максимально доступной.

— Предприятия судостроительной корпорации «Ак Барс» предлагают ГЖФ совместно разработать новую жилищную программу для предприятий ОПК по льготным ставкам, — сообщили в корпорации.



В пресс-службе исполкома Зеленодольского района «Реальному времени» подтвердили, что проект действительно рассматривается, а Госжилфонд собирается выступить инвестором проекта. Но условия предоставления жилья в аренду должны быть согласованы с заинтересованными компаниями-работодателями.

Отметим, что стоимость приобретения жилья по программе социальной ипотеки на 30% ниже коммерческого жилья.

Подробнее о разногласиях сторон, причинах строительства арендного жилья для специалистов оборонных предприятий и условиях его использования, а также о планах построить шесть арендных домов для работников КАМАЗа в Набережных Челнах — читайте в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова